Freedom House причислила Грузию к странам с тактикой транснациональных репрессий

19.04.2026 20:47





Грузия находится в числе стран, которые используют тактику транснациональных репрессий. Об этом говорится в отчете Freedom House. Однако международная правозащитная организация, приводя примеры с другими странами, в случае с Грузией не объяснила на конкретном факте, какие именно действия или случаи связаны с Грузией — сообщается только сам факт включения в список.



В документе отмечается, что к числу стран, идентифицированных как применяющие транснациональные репрессии, добавились 6 новых государств — Афганистан, Бенин, Грузия, Кения, Танзания и Зимбабве.



«В прошлом году правительства разных стран мира убивали, нападали, похищали, угрожали и преследовали критиков за пределами своих границ. Организация Freedom House зафиксировала за год 126 новых случаев физического, прямого трансграничного преследования, в результате чего общее число случаев в нашей базе данных, охватывающей период с 2014 по 2025 год, достигло 1 375.



Число правительств, прибегающих к таким методам, увеличилось. Было установлено, что шесть новых государств — Афганистан, Бенин, Грузия, Кения, Танзания и Зимбабве — используют тактику транснациональных репрессий. По состоянию на 2025 год по меньшей мере 54 правительства, или более четверти всех стран мира, пытались заставить замолчать диссидентов за рубежом», — говорится в докладе международной правозащитной организации.



Что именно обычно может приводить к такой оценке в исследованиях вроде Freedom House?



Согласно открытым источникам, речь идет о случаях, когда государство:



помогает другим странам преследовать людей на своей территории или через свои структуры;

участвует в задержаниях, экстрадициях или передаче людей, которых потом преследуют по политическим мотивам;

координирует действия с другими государствами против активистов или оппозиционеров за рубежом;

использует правоохранительные механизмы (например, запросы на розыск) для политических целей.



Иногда включение страны в такие списки основано:



• на отдельных задокументированных эпизодах,

• на данных правозащитников и журналистских расследований,

• на анализе сотрудничества спецслужб и практики экстрадиций.



Однако в случае с Грузией НПО не приводит описания конкретного кейса по Грузии.





Напомним, транснациональные репрессии — это когда государство преследует своих граждан или критиков, даже если они находятся за границей.



Речь идет о таких действиях, как запугивание, угрозы, похищения или даже убийства. Под прицел могут попадать диссиденты, журналисты, активисты и представители диаспоры.



Главное отличие от внутренних репрессий в том, что все это происходит на территории других стран. Тем самым государство нарушает не только права человека, но и законы тех стран, где находятся эти люди.





