Началась регистрация на экзамен для учителей и желающих стать учителями

20.04.2026 11:08





Национальный центр оценки и экзаменов начал регистрацию на экзамены для учителей и желающих стать учителями.



По информации Национального центра оценки и экзаменов, кандидаты могут пройти регистрацию на сайте — online.naec.ge — до 6 мая, 18:00.



«Обязательно, в период с 20 апреля, 10:00, до 4 мая, 18:00, абитуриенты должны оплатить экзаменационный сбор (не менее чем за один экзамен).



С 2026 года учителя и желающие стать учителями имеют право вместо экзамена по одному предмету зарегистрироваться и сдать не более трёх предметных экзаменов, а также экзамены для старшего специального учителя и по базовым профессиональным навыкам.



Кандидаты должны учитывать, что не смогут выбрать те предметы, содержание тестовых заданий которых идентично (в том числе, если тестовые задания по предмету переведены на иностранный язык).



Стоимость одного экзамена для участников составляет 50 лари, оплата производится через платформы «Банка Грузии», в частности, посредством системы онлайн-платежей (bogpay.ge), интернет-банка (ibank.ge), мобильного приложения (mBank) и терминалов самообслуживания.



Кандидаты, которым необходимы специальные экзаменационные условия, в процессе регистрации должны отметить соответствующую графу и до 6 мая, 18:00, представить в Национальный центр оценки и экзаменов или соответствующий образовательный ресурсный центр медицинский документ, подтверждающий состояние здоровья (форма N IV-100А).



Национальный центр оценки и экзаменов призывает всех заинтересованных лиц внимательно ознакомиться с деталями, связанными с экзаменами, и пройти регистрацию в установленные сроки», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





