Папуашвили заявил о благоприятной инвестиционной среде на фоне планов по строительству «Трамп Тауэр Тбилиси»

20.04.2026 11:42





«В Грузии создана благоприятная инвестиционная среда, и страна экономически привлекательна для всех. Когда компания Трампа заходит в Грузию под собственным брендом и брендом, это означает, что она хорошо знакома с этой средой», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили задали вопрос о том, что семейная девелоперская компания президента Дональда Трамп планирует строительство 70-этажного небоскрёба «Трамп Тауэр Тбилиси». В частности, журналист спросил председателя парламента: «Как вы оцениваете тот факт, что оппозиция выступает против этого важного инвестиционного проекта?»



«Оппозиция, вероятно, и на этот раз объявит проблемой »американизацию». На самом деле всё очень просто. По различным опубликованным в последнее время данным, Грузия является мировым лидером — и не только в регионе — по темпам экономического развития. С другой стороны, Грузия — это остров мира и стабильности в регионе, где вокруг начинаются и обостряются новые конфликты. Устройство и система управления в Грузии являются одними из успешных, что подтверждают все объективные международные исследования. Будь то низкий уровень коррупции или рейтинги качества управления — Грузия является лидером. Именно благодаря этим условиям в стране сформирована хорошая инвестиционная среда, и она экономически привлекательна для всех.



Когда компания Трампа заходит в Грузию под своим именем и брендом, это означает, что она хорошо знает существующую среду. Разумеется, Трамп и его компания дорожат своей репутацией, которую они накопили. Именно с этой репутацией они входят в данный бизнес-проект. Для привлечения инвестиций также важно, когда такой бренд заходит на рынок и выражает доверие прежде всего Грузии и её возможностям. Соответственно, это будет способствовать не только росту инвестиций, но и в целом привнесёт новые стандарты на рынок недвижимости», — заявил Шалва Папуашвили.







