Представитель «Лело»: Вопрос Грузии вновь находится в эпицентре внимания министров иностранных дел стран ЕС

20.04.2026 11:40





Вопрос Грузии вновь находится в эпицентре внимания министров иностранных дел Европейского союза, и это важно, — об этом заявил секретарь по внешним связям «Сильной Грузии — Лело» Григол Гегелия.



По его словам, изменения в Венгрии положительно отразятся на обсуждении вопроса Грузии в формате встречи министров иностранных дел ЕС.



«Встреча министров иностранных дел Европейского союза — это очень важный формат, на котором, как мы видим, существует чётко выраженный интерес и внимание к Грузии. Вопрос Грузии вновь находится в эпицентре внимания министров иностранных дел ЕС. Это важно и, разумеется, свидетельствует о том, что та критика, давление и призыв к позитивным действиям и к остановке демократического отката, которые существуют на протяжении всего этого периода, будут только усиливаться. Мы должны очень хорошо понимать, что та положительная динамика, которую мы сейчас наблюдаем в Венгрии в виде очень радостных демократических изменений, и в результате этих изменений, разумеется, эта динамика также положительно отразится на обсуждении вопроса Грузии в формате встречи министров иностранных дел ЕС. «Грузинская мечта» лишилась важного партнёра в лице «коцевской орбаноидной» Венгрии, поскольку народ Венгрии вернул себе власть, избавился от местных «коцев» мирным политическим путём. Разумеется, этим было положено начало возвращению Венгрии в русло европейской политики. Это окажет очень положительное влияние в отношении вопроса Грузии, в том числе с точки зрения определения судьбы общей санкционной политики Европейского союза. Всем хорошо известно, что Венгрия была одной из ключевых сторон, которая проактивно защищала позицию «коцев» и часто блокировала те санкционные меры, которые Европейский союз рассматривал против них. Соответственно, эта встреча является очень важной. Обновлённая политическая динамика Венгрии, разумеется, будет постепенно всё больше отражаться как на формате встречи министров, так и на формате Европейского совета, и всё это окажет однозначно положительное влияние на судьбу грузинской демократии, но негативное влияние на «коцевский российский» режим», — заявил Григол Гегелия.



Напомним, 21 апреля министры иностранных дел Европейского союза, помимо прочих вопросов, обсудят и ситуацию в Грузии.





