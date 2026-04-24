В 2025 году 1426 человек лишились грузинского гражданства

24.04.2026 20:34





По данным Национальной статистической службы, в 2025 году 1426 человек лишились грузинского гражданства, что на 166 меньше, чем в 2024 году. В 2024 году гражданство лишились 1592 человека.



По данным Geostat, большинство, почти 45%, выбрали российский паспорт. В частности, 639 человек отказались от грузинского паспорта в пользу российского гражданства.



Десять лидеров распределяются следующим образом:



Российская Федерация - 639

Греция - 203

Турция - 121

Израиль - 81

Украина - 41

США - 39

Армения - 37

Германия - 28

Великобритания - 11

Азербайджан - 10



Остальные 164 человека отказались от грузинских паспортов в пользу гражданства других стран.



Кроме того, по данным Geostat, за последние 11 лет в общей сложности 28 744 человека лишились грузинского гражданства:



2015 - 5341

2016 - 3108

2017 - 3282

2018 - 2323

2019 - 2135

2020 - 1160

2021 - 1740

2022 - 2881

2023 - 3756

2024 - 1592

2025 - 1426





