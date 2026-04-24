В 2025 году 1426 человек лишились грузинского гражданства
24.04.2026 20:34
По данным Национальной статистической службы, в 2025 году 1426 человек лишились грузинского гражданства, что на 166 меньше, чем в 2024 году. В 2024 году гражданство лишились 1592 человека.
По данным Geostat, большинство, почти 45%, выбрали российский паспорт. В частности, 639 человек отказались от грузинского паспорта в пользу российского гражданства.
Десять лидеров распределяются следующим образом:
Российская Федерация - 639
Греция - 203
Турция - 121
Израиль - 81
Украина - 41
США - 39
Армения - 37
Германия - 28
Великобритания - 11
Азербайджан - 10
Остальные 164 человека отказались от грузинских паспортов в пользу гражданства других стран.
Кроме того, по данным Geostat, за последние 11 лет в общей сложности 28 744 человека лишились грузинского гражданства:
2015 - 5341
2016 - 3108
2017 - 3282
2018 - 2323
2019 - 2135
2020 - 1160
2021 - 1740
2022 - 2881
2023 - 3756
2024 - 1592
2025 - 1426
