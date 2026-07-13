В Телави активно проводятся работы по ликвидации последствий стихии

13.07.2026 10:41





Министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе посетил зону стихийного бедствия в Телави, где на месте ознакомился с ходом ликвидационных работ. По информации министерства, министр также принял участие в заседании оперативного штаба вместе с членами правительства, депутатами парламента, представителями местных властей и профильных ведомств.



По словам министра, для ликвидации последствий стихии Департамент автомобильных дорог мобилизовал около 100 единиц специальной техники. Работы по расчистке и профилактические мероприятия ведутся как в городе, так и в верховьях реки.



«Активно ведутся как работы по расчистке, так и профилактические мероприятия. На месте мобилизовано около 100 единиц техники. Мы также побывали в верховьях реки, где продолжаются работы по расчистке. На заседании оперативного штаба мы обсудили как вопросы, требующие решения в ближайшие дни, так и мероприятия, которые необходимо реализовать в долгосрочной перспективе. Правительство Грузии сделает всё, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия стихии и одновременно спланировать такие профилактические работы, которые помогут снизить подобные риски в будущем», — заявил Реваз Сохадзе.



Министр также прокомментировал распространённую информацию о дамбах, отметив, что сведения об их неисправности не соответствуют действительности.



По его словам, последние работы по реабилитации дамб проводились в 2022 году, и во время нынешней стихии они выполнили свою функцию. Министр заявил, что в ближайшие дни специалисты детально изучат причины стихийного бедствия, однако имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что произошедшие процессы не связаны с состоянием дамб.



По словам Реваза Сохадзе, оперативный штаб рассмотрит все важные вопросы, связанные со стихией, в том числе обстоятельства, требующие дополнительного изучения и принятия соответствующих решений. Министр также отметил, что государство примет меры во всех случаях, если будут установлены нарушения закона или обстоятельства, представляющие угрозу безопасности граждан.





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