Кобахидзе - Мы начинаем расширение Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели

13.07.2026 12:50





Мы начинаем один из самых масштабных проектов по расширению и развитию Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели, который является ещё одним важным результатом последовательной политики правительства Грузии, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии в связи с началом проекта расширения Тбилисского международного аэропорта.



По словам главы правительства, в соответствии с соглашением, заключённым между государством и «TAV Georgia», инвестор вложит в проект более 150 миллионов долларов США, в результате чего возможности главного международного аэропорта Грузии значительно увеличатся.



«Сегодня мы начинаем один из самых масштабных проектов по расширению и развитию Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели, который является ещё одним важным результатом последовательной политики правительства Грузии.



В соответствии с соглашением, заключённым между государством и «TAV Georgia», которым полностью защищены интересы государства, инвестор осуществит в проект инвестицию объемом более 150 миллионов долларов США, в результате чего возможности главного международного аэропорта Грузии значительно возрастут.



Тбилисский международный аэропорт является одним из важнейших стратегических инфраструктурных объектов страны и играет ключевую роль с точки зрения экономического развития нашей страны, связанности, туристической и инвестиционной привлекательности. Современная и эффективная инфраструктура повышает конкурентоспособность страны, способствует созданию новых рабочих мест и укрепляет позиции Грузии в региональной и глобальной транспортной системе. Именно поэтому наше правительство уделяет особое внимание реализации подобных масштабных проектов.



После завершения проекта годовая пропускная способность Тбилисского международного аэропорта увеличится до 10 миллионов пассажиров. Для нас приоритетом является не только развитие инфраструктуры, но и создание для пассажиров современной, комфортной, соответствующей международным стандартам среды», - заявил премьер.





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