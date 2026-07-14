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Датунашвили: ЕС стоит там, где он стоял всегда – рядом с грузинским народом


14.07.2026   12:30


Верховный представитель Европейского союза говорит то, что считает правильным. Европейский союз находится там, где был всегда, — рядом с грузинским народом, тогда как действующая власть Грузии не находится рядом с грузинским народом, - так член коалиции «Сильная Грузия — Лело» Тазо Датунашвили прокомментировал заявление верховного представителя ЕС Каи Каллас, которая заявила, что у Евросоюза больше нет отношений с властями Грузии и он не намерен их поддерживать, однако подчеркнула, что продолжает поддерживать грузинский народ.

По словам Датунашвили, государства-члены Европейского союза продолжат поддерживать грузинский народ, и это отражается во всех их действиях.

«Верховный представитель Европейского союза говорит то, что считает правильным. То, что Европейский союз и наши многолетние партнёры являются друзьями грузинского народа и это не изменилось, что они стоят рядом с грузинским народом и будут стоять рядом с ним, подтверждается абсолютно всеми действиями Европейского союза и столиц государств-членов ЕС. Это подтверждается всеми заявлениями и резолюциями, которые они принимают.

Сегодня рядом с грузинским народом и в защите его интересов не стоит действующая власть Грузии. Власти Грузии разделили граждан страны на две разные категории, ограничивают часть граждан в праве на выражение мнения, свободе собраний и практически во всех фундаментальных правах, тогда как существует другая каста, которой позволено абсолютно всё.

Действующая власть Грузии превратила правительство страны в преступный синдикат, который служит российским интересам. Европейский союз находится там, где был всегда, — рядом с грузинским народом, тогда как действующая власть Грузии — нет», — заявил Датунашвили.


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