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Бочоришвили в Вашингтоне принимает участие в министериале «О повторной активизации политического терроризма»


17.07.2026   11:10


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили по приглашению государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио принимает участие в министериале «О повторной активизации политического терроризма». Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, мероприятие проходит в Вашингтоне, и в нём принимают участие представители до 60 государств.

«Министериал, проходящий в рамках новой стратегической программы США по борьбе с терроризмом, направлен на обсуждение путей противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок. Особое внимание уделяется укреплению эффективного международного сотрудничества и углублению совместных усилий в этом направлении», - говорится в информации.


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