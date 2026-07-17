Бочоришвили в Вашингтоне принимает участие в министериале «О повторной активизации политического терроризма»

17.07.2026 11:10





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили по приглашению государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио принимает участие в министериале «О повторной активизации политического терроризма». Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, мероприятие проходит в Вашингтоне, и в нём принимают участие представители до 60 государств.



«Министериал, проходящий в рамках новой стратегической программы США по борьбе с терроризмом, направлен на обсуждение путей противодействия новой волне политического насилия и деятельности экстремистских группировок. Особое внимание уделяется укреплению эффективного международного сотрудничества и углублению совместных усилий в этом направлении», - говорится в информации.





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