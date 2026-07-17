Бердымухамедов: Грузия является главным экономическим партнером Туркменистана

17.07.2026 12:57





»Грузия является главным экономическим партнёром Туркменистана, а Туркменистан высоко ценит конструктивную позицию Грузии на международной арене», – заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Сердар Бердымухамедов поблагодарил премьер-министра Грузии и отметил, что в ходе встречи особое внимание было уделено выводу отношений между двумя странами на качественно новый уровень.



«Мы уже завершили встречу с премьер-министром. У нас состоялся дружественный и конструктивный разговор. Было подтверждено, что сотрудничество между Туркменистаном и Грузией будет продолжено, и обе стороны взяли на себя соответствующие обязательства. Мы договорились расширять политические отношения, сотрудничество и дипломатические усилия, чтобы наше партнёрство сохранялось в долгосрочной перспективе.



Грузия является главным экономическим партнёром Туркменистана. Туркменистан высоко ценит конструктивную позицию Грузии на международном уровне и отмечает её важный вклад в позитивное развитие.



Хочу поблагодарить премьер-министра Грузии и выразить ему особую признательность. Мы рады, что расширяются механизмы сотрудничества с международными организациями, особенно с Организацией Объединённых Наций.



Во время встречи особое внимание было уделено выводу наших отношений на качественно новый уровень. В рамках визита на Туркмено-грузинском бизнес-форуме мы обсудили различные вопросы, в том числе увеличение объёмов торговли. Это одно из важнейших направлений нашего сотрудничества. Мы придаём особое значение укреплению деловых связей и экономического взаимодействия. Мы хотим сделать наши экономические отношения ещё более разнообразными.



Южный Кавказ является важной частью маршрута, соединяющего страны Каспийского региона и Кавказа. В этом контексте хочу подчеркнуть, что наш совместный транспортно-логистический портфель включает весьма перспективные проекты, такие как маршрут Лапис-Лазули, или Лазуритовый коридор, в котором также участвуют Афганистан, Азербайджан и Турция, а также Каспийско-Черноморский коридор, объединяющий Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Румынию.



Наши страны участвуют в транспортном коридоре »ТРАСЕКА», и мы договорились продолжить работу в рамках этих проектов как на двустороннем уровне, так и совместно с другими странами-участницами. Уже ведутся серьёзные переговоры по вопросам использования портовой инфраструктуры портов Каспийского и Чёрного морей для получения взаимной выгоды.



Мы также стремимся развивать партнёрство в сферах энергетики, телекоммуникаций, промышленности, производства, текстильной отрасли, строительства и многих других направлениях», — заявил Сердар Бердымухамедов.



По его словам, туркменский и грузинский народы уже давно связаны между собой.



«Наши народы имеют многолетние исторические связи, и сегодня эти отношения переходят на новый этап. Особое значение мы придаём сотрудничеству в гуманитарной сфере. Мы договорились оказывать всестороннюю поддержку стремлению наших народов лучше узнать богатую культуру и историческое наследие друг друга. Мы также хотим создать условия для развития творческого сотрудничества, в том числе в сфере искусства.



Важно также углублять взаимодействие в области науки и образования, включая сотрудничество между университетами. Эти вопросы также вошли в пакет соглашений, подписанных в рамках нынешнего визита.



Этот визит имеет символическое значение, поскольку совпадает с 35-й годовщиной установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Грузией. Поздравляю вас, господин премьер-министр, с этой важной датой.



Мы очень довольны результатами встреч с представителями руководства Грузии и теми договорённостями, которых сегодня удалось достичь. Мы уверены, что они ещё больше укрепят сотрудничество между Туркменистаном и Грузией.



Хочу пожелать дружественному народу Грузии мира, благополучия и процветания», — заявил Сердар Бердымухамедов.





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