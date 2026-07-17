Кобахидзе: Центральная Азия – особенно интересный регион для Грузии

17.07.2026 12:51





«Центральная Азия – особенно интересный регион для Грузии. В этом контексте мы рассматриваем Туркменистан как надёжного партнёра и дружественное государство», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместном брифинге с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.



Как отметил Кобахидзе, отношения между двумя странами основаны на многолетней дружбе и взаимном уважении, что создаёт прочную основу для дальнейшего сотрудничества.



«Я рад приветствовать в Грузии президента Туркменистана, Его Превосходительство господина Сердара Бердымухамедова. Примечательно, что это второй государственный визит президента Туркменистана в Грузию. Первый такой визит состоялся в 2015 году, когда нашу страну посетил господин Гурбангулы Бердымухамедов.



Уверен, что визит господина президента внесёт значительный вклад в дальнейшее развитие грузино-туркменских отношений. Сегодня мы подписали совместное заявление, а также соглашения и меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в различных сферах. Эти документы ещё больше укрепят существующие связи между нашими странами.



У меня была возможность провести с господином президентом встречу один на один, в ходе которой мы обсудили основные направления грузино-туркменских отношений, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.



Центральная Азия представляет для Грузии особый интерес. В этом контексте мы рассматриваем Туркменистан как надёжного партнёра и дружественное нам государство. Отношения между нашими странами основаны на многолетней дружбе и взаимном уважении, что создаёт очень прочную основу для дальнейшего сотрудничества», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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