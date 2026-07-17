Бочоришвили: Мы видели скоординированные кампании, целью которых была дискредитация конституционных органов

17.07.2026 11:25





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили по приглашению госсекретаря Соединённых Штатов Америки Марко Рубио приняла участие в министериале «О повторной активизации политического терроризма», состоявшейся в Вашингтоне, где выступила с речью перед участниками мероприятия.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, в своём выступлении министр отметила, что вынесение вопроса политического терроризма в международную повестку дня особенно важно на фоне современных вызовов безопасности.



«Это осуждение особенно своевременно, поскольку сегодня мы стоим перед сложными и постоянно меняющимися вызовами, которые напрямую влияют на наши национальные интересы, суверенитет и безопасность. В мире радикальные группы действуют под различными идеологиями, в том числе часть под именем демократии. Однако их целью является не укрепление демократических институтов, а их ослабление», - заявила Мака Бочоришвили.



По словам министра, Грузия является наглядным примером подобных вызовов, и в последние годы неоднократно предпринимались попытки, направленные на ослабление демократических институтов.



«За последние несколько лет мы стали свидетелями неоднократных попыток под различными предлогами поляризовать наше общество и подорвать основы демократических институтов. Мы видели скоординированные кампании, направленные на дискредитацию государственных институтов, включая судебную, избирательную систему и другие конституционные органы. Мы также стали свидетелями того, что радикальные группы пытаются использовать акты насилия и саботажа в качестве политического инструмента», - заявила вице-премьер.



Мака Бочоришвили также отметила, что использование международных институтов в политических целях наносит ущерб как отношениям между государствами, так и авторитету самих международных организаций.



«Не менее тревожным является использование международных институтов для легитимации подобных действий посредством резолюций и других механизмов, которые ставят целью оказание политического давления на суверенные государства, что в то же время наносит ущерб репутации и доверию к этим институтам», - отметила министр.



По её словам, политический терроризм зачастую проявляется в незаметных формах, и борьба с ним является общим вызовом демократических государств.



«Это должно беспокоить всех нас, поскольку политический терроризм не всегда проявляется в очевидной форме. Он может проявляется в запугивании, политическом насилии и систематических попытках ослабить демократические институты. Это вызов для каждой демократии, которая привержена защите своих институтов, суверенитета и воли своего народа», - заявила Мака Бочоришвили.





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