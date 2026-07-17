Кобахидзе: Когда за 4 года устраивают пять попыток революции, это политический террор, заказ иностранной агентуры

17.07.2026 11:35





Когда за четыре года в стране пять попыток революции, четыре из которых насильственные, это не что иное, как политический террор. Этим постоянно занята агентура, которую мы когда-то тоже называли оппозицией, однако сейчас ни в коем случае не сможем назвать их оппозицией, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди».



Как отметил глава правительства, были предприняты многочисленные шаги для пресечения политического террора, включая «Закон о прозрачности», который и был законом против политического террора.



«Пример Грузии один из лучших, когда речь идёт о политическом терроре. Хотел бы вспомнить события 2004–2012 годов, когда грузинский народ находился под политическим террором, и это делала агентура, управляемая извне и находившаяся тогда у власти в нашей стране. И после этого, особенно если взять последние годы, период с конца 2020 года, наша страна и наше население находятся под постоянным политическим террором. Через какие процессы нам пришлось пройти - мы пережили пять попыток революции. Это не что иное, как политический террор. Когда за четыре года в стране пять попыток революции, из которых четыре насильственных, это не что иное, как политический террор. Этим постоянно занята агентура, которую мы тоже свое время называли оппозицией, однако ни в коем случае не можем называть её оппозицией. Это обычная иностранная агентура, у которой есть единственное задание, единственный заказ - держать население Грузии под постоянным политическим террором. Конечно, мы не можем этого допустить. Мы предприняли много шагов для пресечения этого политического террора, в том числе, закон о прозрачности, который был законом именно против политического террора. Другие предпринятые шаги, поправки к закону о собраниях и манифестациях, ужесточение различных административных норм и так далее. Все это, включая регуляции, касающиеся распространения ненависти, это законодательство и шаги против политического террора. Вы помните, когда мы принимали закон о прозрачности, выступил представитель предыдущей администрации, тогдашний посол и заявил, что это «черный день для грузинской демократии». «Супервторник» и черный день для демократии - это один и тот же фарс, и этот «супервторник», и этот «чёрный день для демократии», один и другой. Это тоже был акт политического террора», – заявил премьер-министр.



По его словам, заявление, сделанное бывшим послом США Келли Дегнан, было актом политического террора, когда она позволила себе постыдную ложь и тем самым искусственно стимулировала революционные процессы в стране.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





