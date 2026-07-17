«Настоящий гроссмейстер»: Кобахидзе сравнил путь Иванишвили с партией против оппозиции

17.07.2026 11:45





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вновь обратился к шахматным метафорам для описания расстановки сил на внутриполитической арене.



Он назвал национальную оппозицию «иностранной агентурой», а главным архитектором суверенной стратегии Тбилиси в этом противостоянии — основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили — «истинного гроссмейстера», который, по подсчетам Кобахидзе, с момента своего политического дебюта в 2012 году навязал оппонентам уже десять заведомо проигрышных партий подряд.



«В Грузии есть политические партии, которые вообще не ориентированы на завоевание симпатий народа. Напротив, они делают все, чтобы полностью потерять свою репутацию в глазах людей. Единственные, перед кем они пытаются выслужиться, — это внешние силы. Это абсолютно неслыханное явление.



Почему так происходит? Потому что это не оппозиция, это обыкновенная иностранная агентура. Соответственно, агентура не может ориентироваться на народ — она ориентируется только на своих хозяев. Такова общая картина.



Но я хочу вам сказать: они и в 2012 году были агентурой. Однако тогда в политику пришел Бидзина Иванишвили, разыграл с ними шахматную партию и показал тем, кто мнил себя бог весть кем, кто здесь на самом деле настоящий гроссмейстер.



<…> У этих людей всегда была внешняя поддержка, даже на уровне институтов. Почему? Потому что они были агентурой, и именно так управлялись процессы. Но это не помогло им ни в 2012 году, ни после. В 2012 году они проиграли одну шахматную партию, а после этого получили сверху еще девять дополнительных поражений в шахматах. И так будет продолжаться дальше», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



Источник: Новости - Грузия

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