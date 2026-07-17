Кобахидзе заявил о надежде на изменение политики ЕС

17.07.2026 12:00





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сохраняет оптимизм относительно будущих отношений Тбилиси и Брюсселя, объяснив свою позицию кризисом ЕС и изменением мирового порядка.



«Что касается оптимизма — это просто общий оптимизм. В какой-то момент кто-то должен осознать, что так продолжаться больше не может. Когда ты видишь, что твоя доля в мировой экономике сократилась с 30% до 17,5% и с высокой вероятностью может упасть еще ниже, в то время как американская и китайская экономики растут стремительными темпами и быстро затмевают тебя в экономическом плане — в такой момент нужно, наконец, очнуться», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



Одновременно он добавил, что современная международная политика стала «непредсказуемой», а любые прогнозы о конкретных событиях практически невозможны:



«Конкретный прогноз сделать очень сложно — что может произойти, когда может произойти, как может произойти. Все стало непредсказуемым. Весь мир, к сожалению, стал непредсказуемым».



В качестве примеров он привел войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и внутренние процессы в Евросоюзе.



По словам премьера, несмотря на отсутствие четких прогнозов, он сохраняет «общий оптимизм» и считает, что в какой-то момент европейские страны пересмотрят свою политику.



Кобахидзе заявил, что рассчитывает на то, что «европейская бюрократия начнет принимать суверенные решения», а отношения между Грузией и ЕС изменятся.



По его оценуе, сейчас грузинское общество видит, что европейские институты «относятся враждебно» к стране, что приводит к снижению доверия не только к отдельным структурам ЕС, но и к самому Евросоюзу.



«Мы надеемся, что в какой-то момент все это изменится и европейская бюрократия начнет принимать суверенные решения», — сказал премьер.



Кобахидзе не уточнил, какие именно решения он ожидает от Брюсселя. В последнее время в правительстве «Грузинской мечты» обвиняли институты и руководство ЕС в попирании суверенитета страны. Так в партии расценивают заявления и официальные документы, в которых грузинское правительство и грузинский народ четко разделяют.



Отношения Тбилиси и Брюсселя переживают непростой период уже несколько лет. На фоне критики со стороны ЕС за демократический откат власти Грузии обвиняли европейские институты в шантаже, попытках дестабилизации и «втягивания страны в войну».



Кризис достиг пика весной 2024 года на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии, заморозил часть финансовой помощи правительству и отказался от всех контактов на высшем уровне. Европарламент не признал результаты парламентских выборов в Грузии 2024 года, согласно которым ГМ победила. Тогда же в «Грузинской мечте» заявили, что как минимум на четыре года снимают с повестки вопрос об открытии переговоров по членству страны в ЕС.



При этом общественное мнение в Грузии остается преимущественно проевропейским, хотя отношение к Евросоюзу стало более противоречивым.

Согласно последнему исследованию ЕС в странах Восточного партнерства, 71% граждан Грузии поддерживают вступление страны в Европейский союз. Против выступают 11%, еще 17% не определились.



При этом уровень позитивного отношения к ЕС снизился: если в 2024 году положительно относились к Евросоюзу 60% опрошенных, то сейчас этот показатель составляет 40%.





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