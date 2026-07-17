Каладзе: Власти не имеют никакого отношения к «кувшинм Рике» - все вопросы к собственнику

17.07.2026 14:31





»Мэрия Тбилиси выдала разрешение на демонтаж «кувшинов Рике», а вопрос о том, какой вид предпринимательской деятельности будет вести частный собственник, не входит в нашу компетенцию», – заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, от авторов проекта в мэрию Тбилиси не поступало никаких обращений. Каладзе также отметил, что так называемые «кувшины Рике» принадлежат частному владельцу, и именно к нему должны обращаться авторы проекта.



«Никакого письма от них не поступало. Если бы оно поступило, соответствующие службы муниципалитета дали бы на него ответ.



Что касается «кувшинов Рике», то решение уже принято. Это было абсолютно нефункциональное сооружение. В своё время на реализацию этого проекта были потрачены десятки миллионов лари, и это было неоправданное решение.



Сейчас здание принадлежит частному собственнику, и именно он принял соответствующее решение. Ни муниципалитет, ни власти не имеют к этому вопросу никакого отношения. С подобными вопросами вы можете обратиться к частному владельцу.



Сам автор проекта также может вести переговоры с собственником — относительно того, будет ли сооружение перенесено в другое место или какая именно предпринимательская деятельность там будет осуществляться. Это не входит в нашу компетенцию.



К нам поступило обращение исключительно по поводу демонтажа. Вы знаете, что без разрешения Архитектурной службы мэрии Тбилиси подобные работы невозможны. Решение о демонтаже было принято совместно с Советом по охране культурного наследия», — заявил Каха Каладзе.







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