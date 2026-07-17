Пенитенциарная служба: Инсульт у Муртаза Зоделава не подтвержден

17.07.2026 19:37





Специальная пенитенциарная служба разъясняет, что осуждённый по делу о 4 октября политик, бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава инсульт не переносил.



В то же время в пенитенциарной службе подтверждают, что у Муртаза Зоделава были жалобы, связанные со здоровьем, после чего для постановки диагноза он был переведён в клинику «Вивамед».



«Специальная пенитенциарная служба откликается на распространённую ложную информацию в связи с осуждённым Муртазом Зоделава и поясняет, что осуждённый не переносил инсульт. В соответствии с жалобами, представленными осуждённым Муртазом Зоделава, он был переведён в клинику «Вивамед» для постановки диагноза. По результатам проведённых в клинике обследований исключены любые острые патологические процессы.



Несмотря на просьбу осуждённого вернуть его в пенитенциарное учреждение, он был помещен в клинику для дальнейшего динамического наблюдения.



Специальная пенитенциарная служба ещё раз призывает всех воздерживаться от распространения подобной ложной информации», - говорится в заявлении, распространённом Специальной пенитенциарной службой.





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