Чхаидзе: Муртаз Зоделава поступил в «Вивамед» с головокружением, об инсульте речь не идет - Он проходит стационарное лечение, состояние удовлетворительное

17.07.2026 19:37





По информации клиники «Вивамед», состояние здоровья осуждённого по делу о 4 октября политика, бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделава стабильно.



Как сообщил «Интерпрессньюс» клинический директор «Вивамеда» Зураб Чхаидзе, оппозиционный политик поступил в медучреждение три дня назад с головокружением.



По его словам, Муртаз Зоделава находится под наблюдением невролога.



«Он действительно находится у нас на стационарном лечении. Состояние удовлетворительное, но о другом диагнозе я ничего сказать не могу, поскольку это персональная информация, и я не имею права её обнародовать. Он поступил с головокружением, речь не идёт об инсульте. Ему проведены все необходимые и обязательные обследования», - заявил Зураб Чхаидзе.



Для справки, по делу от 4 октября Муртаз Зоделава приговорен к 7 годам лишения свободы. Ему предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2-й статьи 19-222-й Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает попытку захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершённую группой.





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