Каха Каладзе: Решение о демонтаже «кувшинов Рике» принял собственник

17.07.2026 19:38





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что столичная мэрия не получала официальных обращений от итальянского архитектурного бюро Studia Fuksas, которое ранее сообщило, что неоднократно предлагало грузинским властям совместно найти альтернативу демонтажу так называемых «кувшинов Рике».



«Никакого письма не поступало. Если бы обращение было получено, соответствующие муниципальные службы обязательно дали бы на него ответ…



По вопросу так называемых «кувшинов Рике» решение уже принято. Это было абсолютно нефункциональное сооружение. То, что в свое время на этот проект были потрачены десятки миллионов лари, было неоправданным шагом. Сейчас здание принадлежит частному собственнику, и именно он принял решение. Муниципалитет и власти не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнул Каладзе.



Он отметил, что авторы проекта могут вести переговоры непосредственно с владельцем объекта по вопросам его возможного переноса или дальнейшего использования.



При этом мэр пояснил, что городские власти рассматривали исключительно вопрос выдачи разрешения на демонтаж.



«Без разрешения архитектурной службы мэрии Тбилиси подобные работы невозможны. Решение о демонтаже было принято совместно с Советом по охране культурного наследия. Мэрия выдала разрешение на демонтаж, а то, какой бизнес будет вести частный собственник, не входит в нашу компетенцию», — заявил Каладзе.



Ранее архитектурное бюро Studia Fuksas, автор проекта «кувшинов Рике», распространило заявление, в котором назвало их демонтаж «серьезным шагом назад в культурном плане». В компании сообщили, что в течение последних месяцев неоднократно предлагали правительству Грузии совместно найти способ сохранить знаковое сооружение и придать ему новую функцию, однако, по утверждению архитекторов, их предложения остались без ответа. Кроме того, в бюро предупредили, что утрата всемирно признанного и отмеченного профессиональными наградами архитектурного объекта станет невосполнимой культурной потерей.





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