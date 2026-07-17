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Трамп поблагодарил Кобахидзе за поздравление с Днем независимости США
17.07.2026 19:39
Президент США Дональд Трамп направил грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе письмо с благодарностью за поздравление по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, сообщает Администрация правительства Грузии. В письме говорится:
«Господин премьер-министр, большое спасибо за поздравление с 250-летием независимости Америки. День независимости – это праздник основания нашей страны, а также торжество свободы, стойкости и непоколебимого духа, которые характеризуют американский народ. Мы гордимся принципами, которыми руководствовалась наша страна на протяжении всей своей истории, и высоко ценим дружбу партнеров, разделяющих уважение к этим идеалам.
Отмечая 250-летие нашей независимости, мы благодарны вам за то, что вы присоединились к празднованию американских принципов – жизни, свободы и стремления к счастью.
Я искренне ценю ваше внимательное послание. Совместной работой в поддержку суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания мы можем добиться значительного прогресса. С нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему», — говорится в письме президента США.
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