Трамп поблагодарил Кобахидзе за поздравление с Днем независимости США

17.07.2026 19:39





Президент США Дональд Трамп направил грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе письмо с благодарностью за поздравление по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, сообщает Администрация правительства Грузии. В письме говорится:



«Господин премьер-министр, большое спасибо за поздравление с 250-летием независимости Америки. День независимости – это праздник основания нашей страны, а также торжество свободы, стойкости и непоколебимого духа, которые характеризуют американский народ. Мы гордимся принципами, которыми руководствовалась наша страна на протяжении всей своей истории, и высоко ценим дружбу партнеров, разделяющих уважение к этим идеалам.



Отмечая 250-летие нашей независимости, мы благодарны вам за то, что вы присоединились к празднованию американских принципов – жизни, свободы и стремления к счастью.



Я искренне ценю ваше внимательное послание. Совместной работой в поддержку суверенитета, безопасности и долгосрочного процветания мы можем добиться значительного прогресса. С нетерпением жду укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему», — говорится в письме президента США.





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