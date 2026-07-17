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Регулятор оштрафовал Formula TV из-за фраз «правительство мечты» и «репрессивные законы»
17.07.2026 19:53
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии снова оштрафовала оппозиционный телеканал Formula, посчитав, что в новостных выпусках журналисты допускали оценочные суждения и нарушали принцип беспристрастности.
Решение о штрафе в размере 5 тыс. лари (около $2 тыс.) комиссия приняла 17 июля. Оно основывается на итогах мониторинга эфира телеканала в период с 15 по 17 июня. Регулятор заявил, что при освещении политических и общественных тем журналисты и ведущие прибегали к «личным оценкам», используя такие фразы, как «правительство мечты», «президент грузинской мечты», «прокуратура мечты», «премьер-министр мечты», «министерство иностранных дел мечты», «репрессивные законы», «репрессии режима мечты».
По оценке комиссии, подобные выражения являются нарушением статьи 54 закона «О вещании», которая требует от СМИ соблюдать принципы справедливости и беспристрастности.
Это уже третья санкция против Formula за последний год по аналогичному основанию. В апреле телеканал получил письменное предупреждение, а в мае был оштрафован на 2,5 тыс. лари. Комиссия отметила, что при повторных нарушениях закон допускает штраф до 1% годового дохода компании, однако в этот раз ограничилась минимальной санкцией.
Представители Formula на заседании регулятора отказались присутствовать в знак протеста. Юрист телекомпании Это Катамадзе расценил решение как «очередную попытку диктовать СМИ, на каком языке говорить со своей аудиторией».
«Неважно, какие аргументы мы приводим — они приняли решение заранее», — сказал Катамадзе в комментарии платформе Mediacheker.
Это не первый случай, когда регулятор наказывает критически настроенные к властям телеканалы за нарушение требований к беспристрастности. В июне на 2,5 тыс. лари оштрафовали TV Pirveli.
Споры вокруг полномочий Комиссии по коммуникациям усилились после изменений в законодательстве, принятых по инициативе правящей партии «Грузинская мечта». В 2025 году установили новые требования к объективности и журналистской этике, а регулятор получил право рассматривать часть вопросов, которые ранее относились к сфере саморегулирования СМИ.
Одновременно власти ограничили возможности медиасектора получать иностранное финансирование: для СМИ установили запрет на получение грантов из-за рубежа, а для других организаций — требование предварительного согласования с правительством.
В Грузии и за рубежом эти изменения вызвали критику. Правозащитные организации и медиагруппы заявляют, что новые нормы могут использоваться как инструмент давления на независимые редакции.
В «Грузинской мечте» утверждают, что изменения направлены на повышение прозрачности медиасектора, снижение иностранного влияния и предотвращение политической радикализации.
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