«Грузинская мечта» сравнила международную критику с «ползучей оккупацией»

17.07.2026 19:55





Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что по мере проведения Грузией более независимой политики давление со стороны Запада будет становиться «все более абсурдным».



Он сравнил международную критику Тбилиси с «ползучей оккупацией» — термином, которым в Грузии обычно называют постепенное продвижение российскими военными линии оккупации.



«Теперь к этому процессу присоединилась и ОБСЕ»,

— заявил Мдинарадзе, обвинив международные организации в попытках отстранить Грузию от региональных инициатив.



Заявление прозвучало на фоне продолжающегося охлаждения отношений между Тбилиси и западными партнерами. Власти Грузии утверждают, что подвергаются давлению из-за своей «суверенной политики», тогда как ЕС и США связывают кризис с откатом демократии в стране.





JAMnews

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