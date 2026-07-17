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«Грузинская мечта» сравнила международную критику с «ползучей оккупацией»


17.07.2026   19:55


Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что по мере проведения Грузией более независимой политики давление со стороны Запада будет становиться «все более абсурдным».

Он сравнил международную критику Тбилиси с «ползучей оккупацией» — термином, которым в Грузии обычно называют постепенное продвижение российскими военными линии оккупации.

«Теперь к этому процессу присоединилась и ОБСЕ»,
— заявил Мдинарадзе, обвинив международные организации в попытках отстранить Грузию от региональных инициатив.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося охлаждения отношений между Тбилиси и западными партнерами. Власти Грузии утверждают, что подвергаются давлению из-за своей «суверенной политики», тогда как ЕС и США связывают кризис с откатом демократии в стране.


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