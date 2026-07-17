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Партия Гахариа заявила о провокации во время визита в Аджарию
17.07.2026 19:59
Партия «За Грузию» Гахариа заявила, что во время региональной поездки в Аджарию её представители столкнулись с провокацией в муниципалитете Шуахеви.
По словам представителя партии Гиорги Шарашидзе, к ним подъехал автомобиль, из которого вышли трое агрессивно настроенных мужчин. Он утверждает, что они являются сторонниками «Грузинской мечты» и пытались сорвать встречу.
«Это были подготовленные провокаторы с заученными обвинениями в том, что мы представляем партию предателей. Один из них, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Нам удалось не допустить физического конфликта», — заявил Шарашидзе.
Он также назвал имена мужчин, которых партия считает причастными к инциденту, и заявил, что происходящее зафиксировано на фото и видео.
Шарашидзе считает, что подобные действия стали возможны из-за безнаказанности политического насилия и являются попыткой давления на представителей оппозиции.
Комментариев второй стороны по поводу этих заявлений не поступало.
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