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В Телави продолжаются работы по ликвидации последствий стихии
20.07.2026 13:49
Уполномоченный в регионе Кахетия Платон Калмахелидзе заявил, что ликвидационные работы по искоренению последствий стихии продолжаются и к настоящему времени от последствий селевого потока полностью очищены улицы Кавкасиони, Сехниашвили и проспект Алазани.
Представитель власти сообщил, что коммунальные службы практически завершили расчистку эпицентра стихийного бедствия. Работы также активно ведутся в районе защитных дамб — техника уже добралась до третьей дамбы.
Продолжается и расчистка территорий вдоль проспекта Алазани и русла реки Кисисхеви. В пострадавших селах восстанавливают сельскохозяйственные угодья и поврежденные дороги.
«Практически полностью очищен эпицентр бедствия. Активно продолжаются работы на улице Кавкасиони, проспекте Алазани, улице Сехниашвили, а также в районе дамб. Параллельно укрепляются берега реки Кисисхеви», — заявил он.
Напомним, 12 июля после сильных ливней в Телави из берегов вышла река Телависхеви. Потоки воды затопили часть улицы Кавкасиони и проспекта Алазани, первые этажи жилых домов, а также повредили городскую инфраструктуру.
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