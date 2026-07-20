Шарашидзе: Грузинскому народу не интересны протокольные фотографии или шаблонные письм

20.07.2026 16:00





Член партии «Гахария — за Грузию» Георгий Шарашидзе заявил, что «Грузинская мечта» использует протокольное, шаблонное письмо для пропаганды и внутреннего использования, создавая впечатление, будто происходит перезагрузка отношений с Соединёнными Штатами.



По словам Шарашидзе, этот факт подтверждает, насколько плачевно положение «Мечты» и что она не способна предпринимать реальные шаги для восстановления отношений.



«Такие протокольные, шаблонные письма получают все страны, которые, в свою очередь, поздравляют Соединённые Штаты с Днём независимости. Главная проблема заключается в том, что «Мечта» и Ираклий Кобахидзе используют это для внутреннего потребления, будто происходит перезагрузка отношений с Соединёнными Штатами.



Проблема в том, что это необходимо «Мечте» и её пропаганде. Если «Мечта» хочет показать грузинскому народу реальные шаги по перезапуску и улучшению отношений с Соединёнными Штатами, Европейским союзом и в целом с цивилизованным западным миром, тогда она сама должна предпринять важные шаги.



Она должна изменить своё антидемократическое поведение, отказаться от насилия и авторитаризма и вернуться к тем ценностям и обязательствам, которые она взяла на себя, в том числе перед Евросоюзом.



Таким образом, «Мечта» находится в смешном положении. Я не знаю другой страны, которая использовала бы такое шаблонное письмо для какой-то особой агитации и пропаганды. То, что «Мечте» это необходимо, подтверждает, насколько плачевно её положение и насколько она неспособна предпринимать реальные шаги.



Она хочет представить эти протокольные письма, фотографии и рукопожатия — таких примеров мы знаем немало — как какое-то особое достижение. Но грузинскому народу не интересны ни протокольные фотографии, ни шаблонные письма, от кого бы они ни исходили и насколько бы сильно мы все ни уважали президента Соединённых Штатов.



Главное — это реальные действия, а реальных действий мы не только не видим, но, к сожалению, ежедневно наблюдаем обратное со стороны «Мечты», — отметил Георгий Шарашидзе.



Напомним, президент США Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и поблагодарил его за поздравления по случаю 250-летия независимости США. Кроме того, Трамп отметил в письме: «Я с нетерпением ожидаю укрепления нашего сотрудничества, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему».





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