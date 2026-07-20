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НПО: полицейское насилие в Грузии стало нормой
20.07.2026 16:02
НПО «Центр социальной справедливости» констатировал участившиеся в последние месяцы случаи применения физического насилия полицейскими в отношении граждан. В заявлении говорится, что практика бесчеловечного обращения с задержанными со стороны сотрудников полиции стала нормой.
«Серия резонансных дел, получивших огласку в последнее время, показывает, что насилие, жестокое обращение и злоупотребление полномочиями со стороны правоохранителей давно перестали быть единичными случаями. Полицейское насилие стало частью повседневной работы системы. Этому способствуют отсутствие политической воли со стороны государства, слабый институциональный контроль, культура безнаказанности и политическое влияние», — отмечается в публикации.
Организация заявляет, что в последние годы политический кризис и фактическое оформление авторитарной модели управления в Грузии сделали эту проблему еще более очевидной.
«Ослабление демократических институтов, дальнейшая концентрация власти в руках правящей партии, ограничение политического плюрализма и ухудшение стандартов защиты основных прав и свобод, по мнению организации, способствовали использованию полиции в качестве инструмента управления политическими процессами.
Случаи, о которых сообщают СМИ, вероятно, отражают лишь небольшую часть реального масштаба насилия со стороны правоохранителей. Большинство пострадавших боятся говорить о действиях полиции, опасаясь мести, незаконного преследования, выдвижения новых обвинений, фальсификации доказательств или других форм давления», — считают в НПО.
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