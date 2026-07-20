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Суд оставил в заключении Гулбаата Рцхиладзе, обвиняемого в шпионаже


20.07.2026   17:00


Обвиняемый в шпионаже Гулбаат Рцхиладзе остается под стражей.

Как сообщил агентству «Интерпрессньюс» адвокат обвиняемого Лаша Голубиани, сторона защиты ходатайствовала об освобождении Рцхиладзе без применения меры пресечения, а в качестве альтернативы предложила суду избрать меру пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Однако суд отклонил ходатайство защиты и оставил в силе ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшнем судебном заседании также был рассмотрен вопрос о допустимости доказательств.


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