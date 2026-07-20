Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура требует в отношении задержанного фигуранта скандала в Телави залога


20.07.2026   17:01


Прокуратура потребует избрать в отношении Георгия Чигладзе, задержанного после скандала в Телави, меру пресечения в виде залога с обеспечением в виде заключения под стражу. Размер суммы — 5 000 лари (более 1 905 $).

Телавский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Чигладзе 21 июля.

«Задержанному будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса. По делам этой категории мы будем ходатайствовать о применении залога с обеспечением в виде заключения под стражу в размере 5 000 лари», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Георгий Чигладзе задержан после инцидента в одном из отелей Телави. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

По версии МВД, во время свадьбы иностранные граждане, отдыхавшие в гостинице, с балкона своего номера оскорбляли гостей торжества и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес телесные повреждения иностранной гражданке. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи.

Также отметим, что административное производство начато в отношении певца Александра Мрелашвили. МВД утверждает, что он был вызван в отдел полиции в качестве свидетеля по делу об инциденте на свадьбе. Во время допроса он отказался оставаться в отделении длительное время, после чего, как утверждает ведомство, оскорбил сотрудников полиции и повредил шкаф для хранения вещей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна