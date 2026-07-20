Прокуратура требует в отношении задержанного фигуранта скандала в Телави залога

20.07.2026 17:01





Прокуратура потребует избрать в отношении Георгия Чигладзе, задержанного после скандала в Телави, меру пресечения в виде залога с обеспечением в виде заключения под стражу. Размер суммы — 5 000 лари (более 1 905 $).



Телавский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Чигладзе 21 июля.



«Задержанному будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса. По делам этой категории мы будем ходатайствовать о применении залога с обеспечением в виде заключения под стражу в размере 5 000 лари», — сообщили в ведомстве.



Напомним, Георгий Чигладзе задержан после инцидента в одном из отелей Телави. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.



По версии МВД, во время свадьбы иностранные граждане, отдыхавшие в гостинице, с балкона своего номера оскорбляли гостей торжества и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес телесные повреждения иностранной гражданке. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи.



Также отметим, что административное производство начато в отношении певца Александра Мрелашвили. МВД утверждает, что он был вызван в отдел полиции в качестве свидетеля по делу об инциденте на свадьбе. Во время допроса он отказался оставаться в отделении длительное время, после чего, как утверждает ведомство, оскорбил сотрудников полиции и повредил шкаф для хранения вещей.





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