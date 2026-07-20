В отношении Георгия Чигладзе, задержанного по факту инцидента в Телави, прокуратура намерена подать ходатайство о залоге

20.07.2026 17:02





Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании в отношении Георгия Чигладзе, задержанного по факту инцидента в Телави, меры пресечения в виде залога.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в прокуратуре, размер залога составит 5 000 лари.



Ожидается, что Телавский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Чигладзе, скорее всего, завтра.



«Задержанному будет предъявлено обвинение по части 1-й статьи 120-й Уголовного кодекса Грузии. Как и по другим преступлениям данной категории, мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 000 лари с обеспечением в виде заключения под стражу», — сообщили агентству «Интерпрессньюс» в ведомстве.





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