Глава ВС Аджарии: Все находящиеся в Грузии обязаны соблюдать закон

20.07.2026 17:03





Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе заявил, что все, кто находится в Грузии, вне зависимости от того, являются ли они гражданами Грузии или туристами любой национальности, обязаны соблюдать закон. Так он прокомментировал требования части пользователей в соцсетях о необходимости запретить гражданам РФ в Грузию на фоне скандала в одной из гостиниц Телави с участие россиянок.



Ананидзе подчеркнул, что акцентировать внимание на национальности туристов не отвечает экономическим интересам Грузии.



«Грузия и наш регион являются туристическим направлением. Кроме того, страна занимает высокие позиции в международных рейтингах безопасности. Если будут зафиксированы административные правонарушения или преступления, Министерство внутренних дел обязательно отреагирует. Никакого дискриминационного подхода к кому-либо не было и быть не может. Неважно, кто это — гражданин Грузии или турист любой национальности, — все обязаны соблюдать закон», — заявил он.



Чиновник отметил, что понятны и политические оценки, звучащие сегодня. Он напомнил, как в 2010 году третий президент Грузии Михаил Саакашвили приглашал туристов из РФ на КПП «Ларс» становиться гостями Грузии.



«Нельзя забывать, что в 2010 году прежние власти сами приглашали, в том числе, российских туристов через КПП «Ларс». Есть и другой важный фактор: после распада Советского Союза многие наши соотечественники стали гражданами России. Неужели кто-то должен препятствовать их въезду?



Намеренно акцентировать внимание на национальности отдельных туристов, безусловно, не в интересах экономики Грузии. Мы — туристическая и безопасная страна. Министерство внутренних дел, располагая опытными и квалифицированными сотрудниками, обеспечивает безопасность туристического сезона», — заявил Ананидзе.





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