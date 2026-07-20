Аджария принимает делегацию Нижнесилезского воеводства Польши

20.07.2026 17:04





Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с членами правительства встретился с маршалом Нижней Силезии Павлом Ганчажем.



Стороны обсудили партнёрские отношения между Грузией и Польшей, торгово-экономические связи, сотрудничество в сфере туризма и возможности дальнейшего укрепления контактов между регионами.



Зураб Патарадзе отметил, что в этом году исполняется 10 лет межрегиональному партнёрству Аджарии и Нижнесилезского воеводства. Пять муниципалитетов Аджарии поддерживают тесные связи с городами Нижней Силезии. За это время стороны регулярно обменивались опытом в туристической и культурной сферах, а профильные ведомства успешно реализовывали совместные проекты.



Особое внимание на встрече уделили развитию туризма и продвижению Аджарии на польском рынке. Было отмечено, что регион регулярно участвует в международных туристических выставках в Польше, что способствует росту его узнаваемости и привлечению польских туристов.



Представители министерств финансов и экономики, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Аджарии, а также Департамента туризма и курортов представили гостям текущие проекты и основные направления работы.



Во встрече также приняли участие министры Аджарии, мэр Батуми Гиорги Цинцадзе, старший советник посольства Грузии в Польше Реваз Сакварелидзе и члены польской делегации.





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