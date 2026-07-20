Бурчуладзе: Организатором акции 4 октября являюсь я, Пааты Манджгаладзе вообще не было в части организации

20.07.2026 19:15





Организатором событий 4 октября был я. Если бы не провокация, все прошло бы совершенно мирно, - об этом заявил один из осужденных по делу о событиях 4 октября Паата Бурчуладзе.



По его словам, оппозиционный политик Паата Манджгаладзе, который является одним из обвиняемых по этому делу, не принимал участия в организации акции.



«Организатором событий 4 октября был я. Если бы не провокация, все прошло бы совершенно мирно. Паата Манджгаладзе вообще не участвовал в организации. Я счастлив, что был организатором событий 4 октября», — заявил Паата Бурчуладзе.



Напомним, что в Тбилисском апелляционном суде проходит судебное заседание по делу осужденных в связи с событиями, произошедшими 4 октября у президентского дворца на улице Атонели. Фигурантами дела являются Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе, Лаша Беридзе, Ираклий Шаишмелашвили, Ираклий Чхвиркия, Гури Жвания, Ника Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили.



Суд первой инстанции приговорил Лашу Беридзе, Муртаза Зоделава, Паату Бурчуладзе, Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе к семи годам лишения свободы каждого; Торнике Мчедлишвили, Гури Жвания, Нику Гвенцадзе и Ираклия Чхвиркия — к пяти годам лишения свободы каждого; Ираклия Шаишмелашвили — к двум годам лишения свободы. Сторона защиты обжаловала приговор в Апелляционном суде.



Муртазу Зоделава, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе обвинение было предъявлено по подпункту «а» части 2-й статьи 19–222 й Уголовного кодекса Грузии - покушение на захват и блокирование стратегических и особо важных объектов, совершенное группой лиц. Кроме того, им было предъявлено обвинение по части 1-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии - организация и руководство групповым насилием. Также им было предъявлено обвинение по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии - публичные призывы к насильственной смене конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.



Ираклию Шаишмелашвили обвинение было предъявлено по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти. Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.



Лаше Беридзе обвинение было предъявлено по подпункту «а» части 2-й статьи 19–222-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающему покушение на захват и блокирование стратегических и особо важных объектов, совершенное группой лиц. Также ему было предъявлено обвинение по части 1-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей организацию и руководство групповым насилием.



Ираклию Чхвиркия, Нике Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили обвинение было предъявлено по подпункту «а» части 2-й статьи 19–222-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающему покушение на захват и блокирование стратегических и особо важных объектов, совершенное группой лиц. Кроме того, им было предъявлено обвинение по части 1-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей организацию и руководство групповым насилием. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.



Гури Жвания обвинение было предъявлено по части 2-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей участие в групповом насилии.



Паате Манджгаладзе обвинение было предъявлено по части 1-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей организацию группового насилия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.





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