Манджгаладзе: Я не был никаким организатором событий 4 октября

20.07.2026 19:15





«За что меня судят? За то, что я призвал людей выйти на мирную акцию? Я не был никаким организатором», — заявил в Апелляционном суде осуждённый по делу о событиях 4 октября Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, «для него было очевидно, что к этому делу существует политический интерес».



«Господин прокурор, за что вы меня судите? За то, что я призвал людей выйти на мирную акцию? Я не был никаким организатором. В материалах дела в качестве доказательства представлена лишь моя фотография с Паатой Бурчуладзе и три телевизионных заявления, сделанных год назад. Мне вменяют заявления других людей. Разве фотография с человеком может сделать его организатором? Мы имеем дело с абсурдом — дошли уже до »руандийского дела»», — заявил Паата Манджгаладзе.



Для справки, 7 мая Тбилисский городской суд приговорил обвиняемых по делу о событиях 4 октября — Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделаву, Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе — к семи годам лишения свободы каждого.



Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде.



Паате Манджгаладзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за организацию группового насилия. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.





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