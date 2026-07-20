Agaranis Mamuli: Признаем свою ответственность за скандал с россиянками

20.07.2026 19:16





Гостиница Agaranis Mamuli опубликовала заявление по поводу инцидента от 18 июля во время свадебного мероприятия в Телави. Администрация заявила, что осознает общественный резонанс случившегося и подчеркнула свою неизменную позицию в отношении оккупации части территории Грузии РФ.



В заявлении отмечается, что для гостиницы неприемлемо любое проявление неуважения к грузинскому государству, его суверенитету и национальному достоинству, и подчеркивается, что в день происшествия свадебному мероприятию была отведена примерно треть гостиничного комплекса. При этом гостиница была почти полностью заполнена, а остальные постояльцы заранее знали, что на территории проходит свадьба.



Администрация сообщила хронологию развития обострения между сторонами:



около 20:16 часов между участниками свадьбы и другими гостями началась словесная перепалка;

согласно записям камер видеонаблюдения, гости свадьбы смотрели в сторону верхних этажей гостиницы и указывали на определенное обстоятельство;

перед началом конфликта на музыкальную аппаратуру была вылита жидкость;

сразу после возникновения конфликта сотрудники гостиницы и служба безопасности попытались предотвратить его эскалацию;

в 20:20 часов сотрудники поднялись в номер к гостям, с которыми возник конфликт, и до 20:26 пытались урегулировать ситуацию;

затем служба безопасности сообщила участникам свадьбы, что администрация планирует переселить этих гостей в другой номер, чтобы исключить любые контакты между сторонами;

с 20:30 до 20:37 часов сотрудники искали альтернативный номер, а также связались с сопровождавшим гостей гидом и попросили его приехать в гостиницу — рассматривался вариант переселения гостей в другой отель;

сотрудникам службы безопасности было поручено не допустить непосредственного контакта между участниками свадьбы и другими постояльцами;

в 20:39 часов администрация позвонила по номеру 112 и вызвала полицию: в гостинице подчеркнули, что правоохранителей вызвали еще до начала драки;

в 20:40 часов один из участников свадьбы поднялся на верхний этаж на лифте. За ним сразу последовал сотрудник гостиницы, но к 20:42 часу физическое столкновение уже произошло;

после начала драки администрация вызвала скорую помощь;

в 20:55 часов в гостиницу прибыли сопровождавший гостей гид и экипаж патрульной полиции;

в 21:09 час приехала бригада скорой медицинской помощи.

В Agaranis Mamuli заявили, что использовали все имеющиеся возможности для того, чтобы избежать конфликта и снизить его степень. Несколько сотрудников службы безопасности гостиницы пытались не допустить контакта между сторонами и предотвратить физическое столкновение.



Также в заявлении Agaranis Mamuli говорится, что сотрудничают со следствием и что правоохранительным органам уже переданы записи камер видеонаблюдения и другая необходимая информация.



Администрация гостиницы признала, что, несмотря на предпринятые меры, предотвратить инцидент не удалось, и заявила, что принимает на себя свою долю ответственности за произошедшее.



Напомним, Георгий Чигладзе задержан после инцидента в одном из отелей Телави. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса Грузии — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.



По версии МВД, во время свадьбы иностранные граждане, отдыхавшие в гостинице, с балкона своего номера оскорбляли гостей торжества и облили водой музыкальную аппаратуру. После этого обвиняемый нанес телесные повреждения иностранной гражданке. Пострадавшую доставили в клинику для оказания медицинской помощи.



Также отметим, что административное производство начато в отношении певца Александра Мрелашвили. МВД утверждает, что он был вызван в отдел полиции в качестве свидетеля по делу об инциденте на свадьбе. Во время допроса он отказался оставаться в отделении длительное время, после чего, как утверждает ведомство, оскорбил сотрудников полиции и повредил шкаф для хранения вещей.



Источник: СОВА

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