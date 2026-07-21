Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур


21.07.2026   11:09


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур, об этом сообщает администрация правительства.

В рамках визита глава прасительства Грузии встретится с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом и спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном.

Также запланирована встреча с компаниями финансовых технологий, основной темой которой станут инвестиционные возможности Грузии.

Премьер-министр направился в Сингапур с делегацией в составе которой вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна