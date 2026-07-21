Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур

21.07.2026 11:09





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с рабочим визитом в Сингапур, об этом сообщает администрация правительства.



В рамках визита глава прасительства Грузии встретится с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом, премьер-министром Лоуренсом Вонгом и спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пэном.



Также запланирована встреча с компаниями финансовых технологий, основной темой которой станут инвестиционные возможности Грузии.



Премьер-министр направился в Сингапур с делегацией в составе которой вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





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