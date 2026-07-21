Каладзе: Мы усилим свою работу, чтобы в столице не было проблем

21.07.2026 11:37





»Управление городом означает не утверждать, что проблемы не существует, а с каждым годом быть всё более подготовленными к подобным вызовам. Именно этим мы и занимаемся и будем ещё больше усиливать работу в этом направлении, чтобы в столице не возникало подобных проблем», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства столицы.



По словам Кахи Каладзе, на некоторых улицах и проспектах подземные инженерные коммуникации устарели, и они будут постепенно полностью обновлены.



«Горячая линия работает, и мы отвечаем на все поступающие звонки, после чего принимаем соответствующие меры реагирования. Хочу особо подчеркнуть, что мы окажем помощь каждому человеку, который пострадал из-за сильного дождя. Были затоплены подвалы, проблемы возникли во дворах. Из районов поступили соответствующие обращения, и в пределах нашей компетенции и возможностей мы окажем поддержку всем.



Управление городом — это не попытка доказать, что проблемы не существует. Управление городом означает, что с каждым годом ты встречаешь подобные вызовы более подготовленным. Именно этим мы и занимаемся, и будем ещё больше усиливать работу в этом направлении, чтобы подобных проблем в столице не возникало.



У нас есть конкретные улицы, где ливневая канализация вообще отсутствует. Однако на большинстве улиц и проспектов существующие подземные коммуникации настолько устарели, что уже не выдерживают никакой критики. Поэтому мы будем поэтапно полностью их обновлять. Разумеется, сделать это одним махом невозможно, поскольку речь идёт об очень больших средствах. У муниципалитета есть и другие важные потребности и приоритеты, поэтому все работы будут проводиться постепенно — всё будет приведено в порядок и обновлено», — заявил Каха Каладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





