Каладзе: Для некоторых людей каждый сильный дождь - повод для спекуляций

21.07.2026 12:11





Когда за очень короткий промежуток времени выпадает необычно большое количество осадков, подобные случаи происходят не только в Тбилиси, мы видим это и во многих крупных городах Европы, даже в странах, сильнее, чем наша, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



Он говорил об обильных осадках, выпавших в Тбилиси, и пояснил, что при реабилитации дорог мэрия в первую очередь занимается системами водостоков и подземными коммуникациями.



Кроме того, по словам Каладзе, некоторые люди используют каждый сильный дождь для политических спекуляций.



«Вчерашние сильные осадки создали проблемы в некоторых районах столицы, на конкретных улицах. Всю ночь на конкретных улицах и проспектах велись и продолжаются работы по расчистке. Когда за очень короткий промежуток времени выпадает необычно большое количество осадков, подобные случаи происходят не только в Тбилиси, мы видим это и в ряде больших городов Европы, даже в странах, сильнее, чем наша, в экономически более сильных столицах, где есть современная инфраструктура, однако обильные осадки, выпавшие за определенный период времени, создают проблему для соответствующей инфраструктуры. Это не означает, что в Тбилиси нет проблем или что мы не должны работать над их решением. Напротив, именно поэтому с 2017 года, начиная работы в плане дорожной инфраструктуры, мы в первую очередь обновляем подземные коммуникации, создаем ливневые системы и т.д. Мы помним, что в предыдущие годы дороги строились поверхностно. Первое, что мы делаем при реабилитации всех важных улиц и проспектов, - приводим в порядок и обновляем подземную инфраструктуру. К сожалению, годами в этом направлении практически ничего не делалось, и сегодня нам приходится решать проблемы, накопившиеся за годы, хотя ничего тревожного нет. Поэтапно все будет приведено в порядок. К сожалению, для некоторых людей каждый сильный дождь - повод для политических спекуляций. Наша задача не споры, а своевременное решение проблем и создание такой инфраструктуры, которая сделает город еще более устойчивым в будущем», - сказал Каладзе.





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