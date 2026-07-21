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Прокурор: Решение о запрете выезда из страны женщинам, участвовавшим в инциденте, еще не принято
21.07.2026 13:48
По заявлению прокурора по делу об инциденте, произошедшем во время свадьбы в гостинице в Телави Беки Нателаури, на данном этапе прокуратура не приняла решения о запрете выезда из страны в отношении женщин, участвовавших в инциденте.
На вопрос, как прокуратура намерена действовать в том случае, если в рамках расследования вина женщин будет выявлен , прокурор отметил, что для расследования важна информация, предоставленная непосредственными очевидцами преступления, и эти лица также это осознают.
«У них есть информация, что их показания важны для расследования», - сказал прокурор.
Он также пояснил, что следствие заинтересовано всеми направлениями, и если будут выявлены признаки совершения кем-либо какого-либо преступления или административного правонарушения, то последует соответствующее реагирование.
«Информацией, предоставленной всеми допрошенными лицами, подтверждаются те фактические обстоятельства, о которых сторона обвинения заявила в ходе судебного процесса и которые предъявлены в качестве обвинения.
Активно проводятся следственные действия, в том числе, опрашиваются участвовавшие лица. На каждый факт, выявленный в процессе расследования, будет соответствующее реагирование. Расследование продолжается, и в случае выявления какого-либо преступления или административного нарушения в чьей-либо стороны, будет соответствующее реагирование. Следствие интересуется всеми направлениями, и мы активно проводим следственные действия по всем направлениям. Как только будут выявлены признаки преступления и у нас будут соответствующие доказательства, виновные будут наказаны.
В рамках расследования запрошен ряд видеозаписей, в том числе с территории гостиницы. Эти видеозаписи в целом полностью отражают инцидент. Причиной, вызвавшей конфликт, стала размолвка», - заявил прокурор.
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