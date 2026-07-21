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TI: в Грузии 90 человек — политзаключенные


21.07.2026   13:53


НПО TI (Transparency International/Georgia) сообщает, что в Грузии насчитывается 90 человек, которых организация «Международная прозрачность — Грузия» считает политическими заключенными.

Руководитель программы по правам человека и правосудию Сандро Барамидзе на брифинге заявил, что таких людей было больше, но некоторые из них заключили процессуальные соглашения с прокуратурой.

Представитель НПО пояснил, что при составлении списка организация руководствовалась критериями, установленными в резолюции ПА Совета Европы. Речь о 5 критериях, а для признания человека политическим заключенным достаточно соответствия хотя бы одному из них.

Указывается на нарушение фундаментальных прав человека, политически мотивированном лишении свободы, несоразмерном наказании, дискриминационном преследовании и нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

«Подавляющее большинство из этих 90 человек соответствует более чем одному критерию, а многие — всем пяти. Это большое черное пятно в истории Грузии, когда в стране столько политических заключенных», — заявил Барамидзе.

Среди включенных в список он назвал Мзию Амаглобели и Элене Хоштария.

«Международная прозрачность — Грузия» также опубликовала полный перечень лиц, которых организация считает политическими заключенными.


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