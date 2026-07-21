Движение транспорта по проспекту Руставели будет ограничено в течение четырех месяцев

21.07.2026 14:21





В Тбилиси начинается полная реабилитация проспекта Шота Руставели.



Работы стартуют 23 июля и продлятся четыре месяца. В связи с этим на указанный период движение всех видов транспорта по главному проспекту города и на участке улицы Мераба Костава будет ограничено.



Ограничения будут действовать на участке от улицы Тамар Човелидзе до площади Свободы. Кроме того, движение будет полностью запрещено по улице Васо Абашидзе.



В период действия ограничений объезд будет осуществляться по альтернативным маршрутам.



Автомобили, следующие с проспекта Петра Меликишвили в направлении площади Свободы, будут двигаться по улицам Иванэ Тархнишвили, Васила Барнова, Коте Махашвили, Поликарпа Какабадзе, Даниэла Чонкадзе, Амаглеба, Ладо Асатиани и Шалвы Дадиани.



Автомобили, следующие с улицы Николоза Бараташвили в сторону улицы Мераба Коставы, смогут объехать перекрытый участок по улицам Реваза Табукашвили и Сандро Инашвили, через площадь Первой Республики, а также по улицам Георгия Ахвледиани и Нико Николадзе.



Автомобили, следующие с улицы Михаила Джавахишвили в сторону проспекта Руставели, будут двигаться по улицам Реваза Табукашвили, Реваза Лагидзе, Мари Броссе и по набережной имени Звиада Гамсахурдия.



Улица Александра Грибоедова на участке от улицы Вано Сараджишвили до пересечения с улицей Александра Чавчавадзе станет двусторонней.



На период реконструкции также временно изменятся маршруты общественного транспорта.



Автобусы №301, 305, 306, 308, 309, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 344, 345, 352, 358, 388 и 397, а также маршрутные такси №472, 532, 540 и 541 при движении с проспекта Меликишвили будут следовать через площадь Героев и правую набережную Куры, затем выйдут на улицу Бараташвили, откуда продолжат движение по своим обычным маршрутам.



В обратном направлении автобусы и маршрутные такси с улицы Бараташвили будут следовать по набережным Куры до площади Героев и далее по установленной схеме.



Автобусы №359 и №391 будут следовать через площадь Героев и мост Галактиона Табидзе.



Автобус №378 больше не будет доезжать до станции метро «Руставели» и будет следовать в направлении площади Героев.



Маршрутное такси №408 начнёт движение от площади Свободы и с проспекта Меликишвили проследует на улицу Тамар Човелидзе.



Маршрутное такси №420 больше не будет проходить через станцию метро «Руставели» и будет следовать с улицы Гурама Рчеулишвили, затем по проспекту Меликишвили и далее через улицу Тамар Човелидзе.



Маршрутное такси №457 будет следовать через Варазисхеви, проспект Меликишвили, улицы Тамар Човелидзе, Белинского и Барнова.



Информацию распространила мэрия Тбилиси, которая принесла гражданам извинения за причинённые временные неудобства.







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