Правительство засекретило договор о передаче территории бывшего военного полигона в Гонио арабской компании

21.07.2026 15:02





Правительство "Грузинской мечты" засекретило договор о передаче территории бывшего военного полигона в Гонио арабской компании «Eagle Hills Georgia», сообщает Batumelebi.



Речь идет о бывшем военном полигоне и прилегающих территориях общей площадью 258,8 гектара, которые в июле 2026 года были переданы компании в форме узуфрукта сроком на два года, согласно выпискам из реестра от 10 июля 2026 года



*Узуфрукт — право пользоваться чужим имуществом и получать от него выгоду, при этом право собственности остается у владельца. В данном случае земля остается государственной, но компания получает право использовать ее на определенный срок.



Компания Eagle Hills Georgia на 66,67% принадлежит арабскому холдингу Eagle Hills Development Limited, а 33,33% находятся у государства Грузия. Управление государственной долей осуществляет Минэкономики.



Один из переданных участков — бывший военный полигон, занимает 226,4 га и находится в госсобственности.



Издание Batumelebi запросило копию договора узуфрукта, однако публичный реестр отказался предоставить документ, заявив, что договор признан коммерческой тайной.



В ведомстве сообщили, что документ может быть выдан только при наличии согласия компании Eagle Hills Georgia, заверенного нотариально или подтвержденного соответствующим органом.



Таким образом, чтобы получить копию договора, представитель компании должен либо предоставить нотариально заверенное разрешение, либо лично подтвердить согласие в публичном реестре. До получения такого разрешения рассмотрение запроса было приостановлено на 30 дней. Если необходимые документы не будут представлены, заявление останется без рассмотрения.



При этом остается неизвестным, весь ли договор засекречен или только отдельные его пункты. Также не раскрывается, на каком основании документ получил статус коммерческой тайны.



Сейчас обществу известно только то, что бывший военный полигон в Гонио и прилегающие земли переданы Eagle Hills Georgia в пользование на два года.



Какие условия получила компания за использование более чем 250 гектаров государственной земли у Черного моря, в районе дельты реки Чорохи, неизвестно.



Переданные территории в Гонио:

1. 261 677 кв. м

2. 2 264 823 кв. м

3. 60 964 кв. м

4. 1 424 кв. м



Batumelebi отмечает, что даже если договор содержит коммерчески чувствительную информацию, обычно скрывается только соответствующая часть документа. Основные условия сделки, например, обязательства компании и условия использования госсобственности, должны быть доступны обществу.



Особое внимание вызывает тот факт, что государство одновременно является владельцем части Eagle Hills Georgia и стороной, передающей государственное имущество.



Batumelebi направило официальный запрос в Минэкономики с просьбой предоставить копию договора. В случае получения ответа издание обещает опубликовать его.



Ранее редакция также обращалась в министерство с запросом о соглашениях с Eagle Hills по инвестиционным проектам в Тбилиси и Батуми, однако ответа так не получила.



Правительство Грузии ранее объявило о реализации проектов Eagle Hills в Тбилиси (парк Крцаниси) и Батуми (бывший полигон в Гонио). При этом сам инвестиционный договор с компанией также остается закрытым.



По мнению Центра социальной справедливости, проекты Eagle Hills реализуются в условиях недостаточной прозрачности: общественность не имеет полноценного доступа к информации, а ключевые документы объявлены коммерческой тайной, что, по мнению организации, противоречит закону и общественным интересам.





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