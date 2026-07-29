Министерство регионального развития Грузии в сентябре будет упразднено

29.07.2026 20:36





Министерство регионального развития Грузии в сентябре будет упразднено. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге.



По словам премьер-министра, в условиях введения должности государственного министра по вопросам региональной политики, Министерство регионального развития по существу теряет свое назначение, и, соответственно, будет упразднено в сентябре.



«Действующий министр регионального развития Каха Гуледани займет должность первого заместителя министра инфраструктуры Грузии», - сказал Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, поскольку для введения должности государственного министра требуется принятие закона до ее создания, до первой недели сентября Мамука Мдинарадзе будет занимать должность министра регионального развития Грузии.



«Должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов будет упразднена законом в первую неделю сентября и до этого времени останется вакантной», - сказал Кобахидзе.



Он обратился к парламенту с просьбой в ускоренном порядке, в первую же неделю следующей парламентской сессии принять пакет законов об изменениях в структуре правительства.





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