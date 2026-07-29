Саломе Зурабишвили: Запад больше не готов мириться с обходом санкций через Грузию

29.07.2026 21:03





«»Грузинская мечта» помогает России в войне», заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя заявление посольство США, выразившее обеспокоенность созданием правительственного управления по борьбе с языком ненависти. Во время прямого эфира в соцсети Facebook Зурабишвили заявила, что западные партнеры все более открыто демонстрируют готовность не мириться с тем, что Грузия стала одним из основных маршрутов обхода санкций против России.



«Посольство США долгое время хранило молчание. Не знаю, связано ли это с тем, что сейчас нет посла, или с тем, что внимание американской администрации сосредоточено на других вопросах. Но это заявление очень своевременно.



Не думаю, что именно это заявление само по себе приведет к каким-то конкретным последствиям. Однако последствия в целом уже очевидны. Мы видим решения, принятые Европейским союзом, например по вопросу Кулеви или криптовалют, которые, как всем известно, тесно связаны с отмыванием денег и обходом санкций.



Все это означает, что наши партнеры все более открыто готовы перестать терпеть то, о чем давно было известно: что Грузия стала главным каналом для обхода Россией международных санкций. Тем самым этот режим — «Грузинская-русская мечта», фактически помогает России в войне.



Это заявление свидетельствует о том, что международное сообщество больше не намерено мириться с происходящим», — заявила Зурабишвили.





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