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Для бывшего главы СГБ придумали новую должность - госминистра по вопросам региональной политики


29.07.2026   20:56


В структуре правительства Грузии будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики, которую займет Мамука Мдинарадзе.

Соответствующее заявление сделал на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Мамука Мдинарадзе будет совмещать должность с обязанностями вице-премьера Грузии.


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