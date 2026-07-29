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Для бывшего главы СГБ придумали новую должность - госминистра по вопросам региональной политики
29.07.2026 20:56
В структуре правительства Грузии будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики, которую займет Мамука Мдинарадзе.
Соответствующее заявление сделал на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Мамука Мдинарадзе будет совмещать должность с обязанностями вице-премьера Грузии.
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