Для бывшего главы СГБ придумали новую должность - госминистра по вопросам региональной политики

29.07.2026 20:56





В структуре правительства Грузии будет создана должность государственного министра по вопросам региональной политики, которую займет Мамука Мдинарадзе.



Соответствующее заявление сделал на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, Мамука Мдинарадзе будет совмещать должность с обязанностями вице-премьера Грузии.





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