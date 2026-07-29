Генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе встретился с Генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым

29.07.2026 20:58





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе в ходе официального визита в Азербайджан встретился с Генеральным прокурором Азербайджанской Республики Камраном Алиевым.



В двусторонней встрече делегаций Грузии и Азербайджана стороны обсудили вопросы эффективного партнерства и конкретные направления сотрудничества между компетентными органами двух стран в области уголовного правосудия. Стороны также обсуждали обмен опытом в борьбе с преступностью, достижения и вызовы поледних лет в сфере уголовного правосудия Грузии и Азербайджана, а также дальнейшее укрепление совместной эффективной борьбы с преступностью.



Камран Алиев поблагодарил Георгия Гваракидзе за плодотворное сотрудничество и отметил, что отношения между двумя странами способствуют тесному сотрудничеству в сфере правосудия.



В завершение встречи азербайджанская сторона провела для представителей грузинской прокуратуры экскурсию по Историческому музею прокуратуры Азербайджана. Перед этим представители грузинской прокуратуры посетили Аллею Чести и Аллею Мучеников.





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