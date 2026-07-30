Кобахидзе: До первой недели сентября Мамука Мдинарадзе займет должность министра регионального развития

30.07.2026 10:30





Эффективная реализация региональной политики сегодня является задачей чрезвычайной важности для государства, выполнить которую лучше всего способен Мамука Мдинарадзе как политик с особым политическим и менеджерским опытом, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, одним из важнейших вызвов и задач для государства сегодня является усиление региональной политики.



«Государственный министр по вопросам региональной политики будет отвечать за обеспечение эффективности управления в регионах, именно исходя из особой значимости этой миссии мы приняли решение, что должность госминистра займет один из лидеров нашей команды - Мамука Мдинарадзе. В условиях введения должности государственного министра по вопросам региональной политики, Министерство регионального развития Грузии по существу теряет свое назначение, и, соответственно, оно будет упразднено в сентябре. Действующий министр регионального развития Каха Гуледани займет должность первого заместителя министра инфраструктуры Грузии», - заявил премьер.



Глава правительства поблагодарил Каху Гуледани за его «высокопрофессиональную и добросовестную» службу на посту министра.



«Поскольку для введения должности государственного министра требуется принятие закона до ее создания, до первой недели сентября Мамука Мдинарадзе будет занимать должность министра регионального развития Грузии. Должность государственного министра по вопросам правоохранительных органов будет упразднена законом в первую неделю сентября и до этого времени останется вакантной.



Хочу попросить парламент Грузии в ускоренном порядке, в первую же неделю следующей парламентской сессии принять пакет законов об изменениях в структуре правительства. Желаю Мамуке Мдинарадзе успехов на посту государственного министра по вопросам региональной политики», - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





