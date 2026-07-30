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Съезд «Единого национального движения» состоится 5 августа


30.07.2026   17:29


Съезд «Единого национального движения» состоится 5 августа в 15:00. Об этом журналистам сообщил один из лидеров партии Петрэ Цискаришвили, отметив, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании политсовета.

Исполняющая обязанности председателя партии Тина Бокучава на заседании политсовета не присутствовала.

На съезде «Единое национальное движение» изберет нового председателя.

Срок двухлетних полномочий бывшего председателя партии Тины Бокучавы, предусмотренный уставом партии, истек 8 июля текущего года.


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