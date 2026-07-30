Эми У. Диас станет и. о. посла США в Грузии

30.07.2026 17:38





Исполняющей обязанности посла США в Грузии станет Эми У. Диас.



Исполняющий обязанности посла США Алан Перселл покинул Грузию неделю назад.



По информации посольства США в Грузии, ранее Эми Диас занимала следующие должности: временный поверенный в делах и заместитель главы миссии в посольстве США в Лилонгве (Малави); заместитель директора Управления по вопросам политики и глобальных проблем Бюро по делам Европы Государственного департамента США; руководитель консульского отдела посольства США в Хараре (Зимбабве); руководитель группы по борьбе с наркотиками при посольстве США в Кабуле (Афганистан).



Ее профессиональный опыт также включает работу советником по вопросам верховенства права и координатором «Саммита Америк» в посольстве США в Панаме, руководителем отдела внутренней политики посольства США в Тбилиси, вице-консулом посольства США в Хараре, а также вице-консулом Генерального консульства США в Монтеррее (Мексика).





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