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Народный защитник Грузии посетил женщин-заключенных, в том числе Мзию Амаглобели и Элисо Киладзе
30.07.2026 17:34
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил женщин, содержащихся в Специальном пенитенциарном учреждении № 5, в том числе журналисток Мзию Амаглобели и Элисо Киладзе.
Как говорится в информации, распространенной аппаратом Народного защитника, Иоселиани ознакомился с условиями содержания заключенных, а также получил от них информацию о состоянии здоровья и ситуации с соблюдением их прав.
«30 июля Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил Специальное пенитенциарное учреждение № 5 для женщин, встретился и побеседовал с администрацией учреждения и женщинами, отбывающими наказание, осмотрел жилые и общие помещения, в том числе отделение для матерей с детьми. Заключенные рассказали Народному защитнику об условиях своего содержания и ситуации с соблюдением их прав.
Народный защитник также ознакомился с действующими в пенитенциарном учреждении психосоциальными, образовательными и реабилитационными программами, посетил недавно открывшиеся кондитерское помещение и магазин, а также получил информацию о мероприятиях, реализуемых в целях вовлечения и реабилитации осужденных.
Во время пребывания в Специальном пенитенциарном учреждении № 5 Народный защитник также встретился с содержащимися там Элисо Киладзе и Мзией Амаглобели, ознакомился с условиями их содержания и получил информацию об их состоянии здоровья и ситуации с соблюдением их прав.
Народный защитник Грузии регулярно осуществляет мониторинг пенитенциарных учреждений и надзор за соблюдением прав заключенных с целью обеспечения соблюдения стандартов защиты прав человека и своевременного выявления существующих проблем», — говорится в сообщении.
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