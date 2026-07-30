Барамидзе: Есть мнение избрать вместо председателя группу людей, коллективно исполняющих обязанности председателя

30.07.2026 19:33





По информации одного из лидеров «Единого национального движения» Георгия Барамидзе, в партии преобладает мнение, что вместо одного председателя ею должна руководить группа людей, которая будет коллективно выполнять функции председателя.



По его словам, для обеспечения политической независимости и устойчивости партии на съезде также планируется установить ежемесячные членские взносы.



«На данном переходном этапе в партии преобладает мнение, что вместо одного председателя должна быть группа людей, которая будет коллективно выполнять функции председателя в политическом плане. При этом, поскольку законодательство требует, чтобы был человек, уполномоченный подписывать необходимые документы, такой человек обязательно будет, однако это будет лишь формальностью. На данный момент этот вопрос снят, и для меня очень комфортно и правильно, что больше нет интриги относительно того, кто станет председателем. Для нас должность не является главным.



Тем более что мы хотим реформировать партию, и на данном этапе реформ перед нами стоят две основные задачи: сделать партию гораздо более народной и обеспечить ее финансовую независимость.



Под большей народностью мы подразумеваем, что наши реальные члены через мобильное приложение, которое мы создадим и которое будет надлежащим образом защищено, смогут участвовать в принятии решений по всем важным вопросам партии, в том числе в голосовании. Мы введем членские взносы — для финансового обеспечения и финансовой независимости. Наши реальные члены будут ежемесячно перечислять партии членский взнос в размере, который определит съезд. Это обеспечит устойчивость нашей партии, ее финансовую и политическую независимость, и мы не будем зависеть ни от кого — ни в финансовом, ни в каком-либо ином отношении», — заявил Барамидзе.





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